Zahlreiche Einbrüche in Goldbach - Polizei sucht Zeugen

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Sonntag auf Montag drang ein bislang unbekannter Täter teilweise gewaltsam in Kellerabteile und Garagen ein. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet auch um Zeugenhinweise.

Ein Unbekannter betrat in der Aschaffenburger Straße, der Ludwigstraße und in der Straße "Weinberghöhe" jeweils den Keller eines Mehrfamilienhauses und verschaffte sich teilweise gewaltsam Zutritt zu den Kellerabteilen. Dort entwendete er neben Elektrogeräten auch Kaffeebohnenpackungen.

In den Straßen "Am Geisberg" und "Weinberghöhe" betrat ein Unbekannter zwei unverschlossene Garagen und entwendete dort einen E-Scooter, ein Pedelec-Akku und insgesamt drei Ladekabel.

An einem Mehrfamilienhaus in der Eisertstraße scheiterte ein Unbekannter beim Versuch die Haustüre aufzuhebeln. In der Bayernstraße gelang der gewaltsame Zutritt durch die Eingangstüre, dort scheiterte er allerdings an den Türen der Kellerabteile.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft mögliche Tatzusammenhänge und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Einbruch in Imbisswagen – Wer kann Hinweise geben?

ASCHAFFENBURG / INNNESTADT. In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte gewaltsam in einen Imbisswagen eingestiegen. Die Ermittlungen werden durch die Aschaffenburger Polizei geführt.

Der Einbruch ereignete sich dem Sachstand nach in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 01:30 Uhr. Unbekannte haben den Imbisswagen in der Würzburger Straße gewaltsam geöffnet und sowohl den Innen-, als auch den Außenbereich verwüstet. Hierbei wurden diverse Gegenstände aus dem Imbisswagen auf dem Gehsteig verteilt und ein Snackautomat beschädigt. Der genaue Sachschaden ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Kurze Unachtsamkeit führt zu Unfall auf A3 - Sachschaden von rund 210.000 Euro

BISCHBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Dem Sachstand nach führte am Montagabend die kurze Unachtsamkeit eines Lkw-Fahrers zu einem Unfall auf der A3 mit einem Sachschaden von rund 210.000 Euro.

Ein 40-Jähriger befuhr gegen 22:30 Uhr in seinem Lkw die A3 in Richtung Passau. Nach derzeitigem Erkenntnisstand, kam der Fahrer aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit nach rechts auf den Seitenstreifen ab, wo ein weiterer Lkw-Fahrer mit seinem Gespann gerade hielt. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Beide Sattelzüge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund des Zusammenstoßes befanden sich Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Hierdurch wurden zwei weitere vorbeifahrende Sattelzüge beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 210.000 Euro.

Die A3 musste kurzzeitig komplett gesperrt werden. Die freiwillige Feuerwehr Waldaschaff sowie die freiwillige Feuerwehr Weibersbrunn waren mit insgesamt 20 Personen im Einsatz.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

STOCKSTADT A. M., LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, den 16.02.2024, 10:00 Uhr und Montag, 09:00 Uhr wurden von Zugmaschinen 24 Reifen abmontiert und entwendet. Die Sattelzüge parkten auf einem Firmengroßparkplatz in der Darmstädter Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 14.000 Euro.

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 23:00 Uhr und Samstag, 07:00 Uhr wurde eine Hauswand in der Straße "Am Mühlgraben" durch Graffiti beschädigt.

SAILAUF, OT WEIBERHOF, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf dem Parkplatz der Firma MAGNA wurden am Montag in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:45 Uhr zwei Fahrzeug durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

HAIBACH, OT GRÜNMORSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am frühen Montagmorgen, kurz vor 03:00 Uhr, wurde in der Straße "Im Gründchen" aus einem geparkten Audi A3 Münzgeld entwendet. Wie der Unbekannte in das Fahrzeug gelangte ist noch unklar.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, um 01:48 Uhr, wurde eine Gartenhütte in der Ziegeleistraße gewaltsam geöffnet. Es entstand Sachschaden von 100 Euro, entwendet wurde nichts.

ASCHAFFENBURG, OT SCHWEINHEIM. Zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Montag, 09:00 Uhr wurde ein weißer Jeep an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Fahrzeug parkte am rechten Fahrbahnrand in der Blütenstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag wurde das Display einer Mobilitätstafel in der Straße "Am Markt" beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.