PFAFFENHOFEN A.D. ILM. Bei zwei Einbrüchen in Geschäftsgebäude erlangten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende Bargeld. Sie brachen dafür gezielt Tresore auf.

Im Zeitraum zwischen Freitag und Montag gelangten die Unbekannten durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster in die Räume einer sozialen Einrichtung an der Schäfflerstraße und öffneten mit mitgebrachtem Werkzeug gezielt einen Tresor. Sie entnahmen Bargeld in unbekannter Höhe und flüchteten unerkannt vom Tatort. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen die Einbrecher in die Geschäftsräume eines Gastronomiebetriebs in Siebenecken ein. Auch dort wurde ein vorgefundener Tresor gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet. Zudem brachen die Unbekannten eine Registrierkasse auf und entnahmen den Inhalt. Es entstand erheblicher Beute – und Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden. Zudem wird ein eventueller Zusammenhang zwischen den Taten intensiv geprüft.