REGENSBURG. In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Einbruch in eine Konditorei an der Ecke der Von-der-Tann-Straße mit dem Minoritenweg. Die unbekannten Täter beschädigten die Eingangstüre, entwendeten Lebensmittel und flüchteten anschließend. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 18. Februar auf 19. Februar 2024, ging gegen 01:35 Uhr ein Notruf bei der Einsatzzentrale Oberpfalz ein. Eine Anwohnerin wurde auf einen Einbruch aufmerksam und verständigte die Polizei, welche sofort intensive Fahndungsmaßnahmen einleitete. Die Mitteilerin hatte zuvor zwei dunkel gekleidete Personen mit einer Tasche beobachtet, welche sich an der Eingangstüre des Geschäfts zu schaffen machten. Die beiden Täter entwendeten im Anschluss eine geringe Menge an Lebensmitteln und flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Der entstandene Sachschaden an der Eingangstüre wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat nun die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise werden bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen.