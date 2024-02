HIMMELSTADT, LKR. MAIN-SPESSART. Nachdem es am vergangenen Montag zu einem sexuellen Übergriff gegen eine 17-Jährige gekommen ist, konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Kripo sucht weiterhin nach Zeugen.

Sexueller Übergriff nach Faschingsveranstaltung

Wie bereits berichtet, soll es am vergangenen Montag nach einer Faschingsveranstaltung in einer Turnhalle in der Brückenstraße zu einem sexuellen Übergriff auf eine 17-Jährige gekommen sein.

15-jähriger Tatverdächtiger ermittelt

Gemeinsame Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg, der Polizeiinspektion Karlstadt und der Bundespolizei ergaben Hinweise auf einen 15-Jährigen Tatverdächtigen. Der Jugendliche meldete sich am Freitag eigenständig bei der Polizei, nachdem er sich bei einem Pressebericht über die Tat wiedererkannt hatte und über die Darstellung verwundert war.

Nachdem der 15-Jährige seine Aussage bei der Polizei gemacht hatte konnte dieser nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden.

Kriminalpolizei sucht weiterhin nach Zeugen

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt weiterhin in der Sache und wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat die beiden Personen zusammen auf bzw. beim Verlassen der Faschingsveranstaltung gesehen?

Wer hat die beiden Personen zusammen am Main gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung geben?

Die Kripo sucht auch weiterhin nach dem Mann, welcher die beiden Jugendlichen auf dem Weg zum Main angesprochen hat und ein wichtiger Zeuge sein könnte.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen