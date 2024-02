Die Geschicke der Polizeiinspektion Naila leitet zum 1. März, mit einem großen Erfahrungsschatz bei der Kriminal- und Schutzpolizei, Polizeihauptkommissarin Antje Düthorn. Nach dem Direkteinstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 1995 führte sie ihr beruflicher Weg zunächst zur Polizeiinspektion Nürnberg-Süd und anschließend insgesamt 13 Jahre zur Kriminalpolizei. In dieser Zeit erfolgte ihre Versetzung zur oberfränkischen Polizei. Im Jahr 2013 kehrte die dreifache Mutter in den uniformierten Polizeidienst zurück und übernahm die Leitung einer Dienstgruppe im Schichtdienst, zunächst in Kronach, dann bei der Polizeiinspektion Kulmbach.

Nach vierjähriger Leitung der Polizeiinspektion Ludwigsstadt tritt sie zum 1. März 2024 die Nachfolge von Klaus Bernhardt an der Spitze der Polizeiinspektion Naila an.

Der Einladung zum Amtswechsel waren zahlreiche Ehrengäste sowie Kolleginnen und Kollegen nach Naila gefolgt. Polizeivizepräsident Armin Schmelzer wünschte der neuen Dienststellenleiterin alles Gute und viel Erfolg für ihre neue Position und die kommenden Herausforderungen als Chefin der Polizeiinspektion Naila.