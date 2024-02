Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

SONNEFELD, LKR. COBURG. Am Sonntagmorgen wurde ein Ehepaar tot in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Sonnefeld aufgefunden. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Coburg haben die gemeinsamen Ermittlungen aufgenommen.

Am Sonntagmorgen, gegen 8.30 Uhr, machten Angehörige eine tragische Entdeckung in einem Einfamilienhaus im Sonnefelder Ortsteil Wörlsdorf. Sie fanden zwei Eheleute, beide 55 Jahre alt, leblos in ihrem Anwesen auf. Für das Paar kam jede Hilfe zu spät. Der Mann und seine Frau waren bereits tot.

Noch am Sonntagmorgen nahmen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Coburg die Ermittlungen auf. Gerichtsmediziner obduzierten im Auftrag der Staatsanwaltschaft am Montagvormittag in Erlangen die beiden Leichname. Nach aktuellen Erkenntnissen soll der Mann zuerst seine Frau mit einem Messer getötet und sich dann selbst mit einer Schusswaffe das Leben genommen haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.