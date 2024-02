WÜRZBURG / SANDERAU. Am Samstag ist ein Unbekannter in eine Wohnung eingebrochen. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht nach Zeugen.

Im Laufe des Samstag hat sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 10:15 Uhr bis 19:30 Uhr in der Friedenstraße. Der Unbekannte gelangte dort gewaltsam durch die Terrassentüre in das Innere der Wohnung und suchte nach Wertgegenständen. Letztlich entkam dieser ohne nennenswerte Beute.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet hierbei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Haben Sie zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Wurden Sie auf verdächtige Geräusche aufmerksam?

Können Sie sonst sachdienliche Hinweise geben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.