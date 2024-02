NÜRNBERG/HIMMELKRON. (180) Eine allgemeine Verkehrskontrolle durch Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth (Polizeipräsidium Oberfranken) führte am vergangenen Donnerstag (15.02.2024) zur Aufdeckung eines Telefonbetruges durch falsche Polizeibeamte in Nürnberg Zerzabelshof. Die Beamten stellten Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 70.000 Euro sicher und nahmen zwei 21- und 23-jährige Männer fest.



Die Zivilstreife der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth führte in den Abendstunden Fahrzeugkontrollen an einem Autohof bei Himmelkron durch. In diesem Zusammenhang überprüften die Beamten gegen 20:00 Uhr einen mit zwei Männern besetzten Pkw. Bei näherer Begutachtung des Fahrzeugs entdeckten die Polizisten im Kofferraum Taschen, die unter anderem mit einer Vielzahl an Goldmünzen gefüllt waren. Dass es sich hierbei nicht um die Goldmünzen der beiden 21- und 23-jährigen Männer handeln konnte, belegten mehrere ebenfalls aufgefundene Dokumente, die auf eine Seniorin aus Nürnberg Zerzabelshof schließen ließen. Die Zivilbeamten nahmen die beiden Tatverdächtigen vor Ort vorläufig fest.

Noch am Abend suchte eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost die Wohnung der betroffenen Seniorin im Nürnberger Osten auf. Hier stellte sich heraus, dass die Frau kurz zuvor Opfer von falschen Polizeibeamten geworden war. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizisten aus und tischten der älteren Dame die Lügengeschichte vom angeblichen schweren Unfall des Enkels auf. Den Betrügern war es hierbei schlussendlich gelungen, die Dame davon zu überzeugen, Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 70.000 Euro zu übergeben.

Gegen die beiden Tatverdächtigen erging zwischenzeitlich Haftbefehl. Sie müssen sich wegen des Verdachts des Betruges verantworten.



Erstellt durch: Marc Siegl