0344 - Unfallflucht

Stadtbergen – Am Sonntag (18.02.2024), zwischen 11.30 Uhr und 13.15 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Stadtberger Hallenbades.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer verursachte an einem geparkten BMW einen Unfallschaden und entfernte sich anschließend ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-2610 zu melden.

0345 – Brand mit Todesfolge

Friedberg – Am Sonntag (18.02.2024), gegen 18.45 Uhr, ereignete sich in der Eppaner Straße ein Wohnungsbrand, bei dem eine Person ums Leben kam.

Als die verständigten Rettungskräfte an dem Mehrfamilienhaus eintrafen, konnten sie das Feuer nach kurzer Zeit unter Kontrolle bringen und löschen. Ein 45-jähriger Bewohner konnte nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Wie in solchen Fällen üblich, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

0346 - Einbrüche

Stadtbergen – Am Freitag (16.02.2024), gegen 22.30 Uhr, ereignete sich ein versuchter Einbruch.

Ein oder mehrere unbekannte Täter versuchten gewaltsam in ein Einfamilienhaus Am Höhenweg einzudringen. Es gelang ihnen nicht. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Horgau – Ein weiterer versuchter Einbruch ereignete sich am Freitag (16.02.2024), zwischen 03.30 Uhr und 06.00 Uhr.

Auch hier versuchte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Grottenberg einzudringen. Auch hier gelang dies nicht. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.

Neusäß – Am Samstag (17.02.2024), zwischen 06.00 Uhr und 13.00 Uhr, ereignete sich ein Einbruch.

Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen in ein Haus in der Brunhildstraße ein. Die Höhe des Beuteschaden steht aktuell noch nicht fest.

Königsbrunn – Im Zeitraum von Samstag (17.02.2024), 12.00 Uhr bis Sonntag (18.02.2024), 19.30 Uhr, ereignete sich ein Einbruch.

Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Haus in der Füssener Straße ein. Es entstand ein Beuteschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Wie üblich ermittelt in allen vier Fällen die Kriminalpolizei und bittet unter 0821/323-3821 um Hinweise.

0347 – Raub

Zusmarshausen – Am Freitag (16.02.2024) ereignete ein Raub in der Wertinger Straße.

Gegen 18.30 Uhr ging ein 36-jähriger Mann entlang des Fußweges der Wertinger Straße. Etwa mittig zwischen einer Tankstelle und einem Supermarkt wurde er von zwei bislang unbekannten Männern körperlich angegangen. Hierbei wurde dem 36-Jährigen sein Mobiltelefon entwendet. Der 36-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

0348 – Raub

Stadtbergen – Am Freitag (16.02.2024), gegen 18.00 Uhr, ereignete sich in der Bismarckstraße ein Raubdelikt.

Drei bislang unbekannte Männer betraten den Kassenbereich eines Schreibwarengeschäftes und bedrohten einen Mitarbeiter. Anschließend flüchteten die drei Männer mit ihrer Beute in nördliche Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Einsatzkräften verlief negativ. Es entstand ein Beuteschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Wie in solchen Fällen üblich, ermittelt die Kriminalpolizei und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-3821 zu melden.