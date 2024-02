REGENSBURG. Am Sonntag, 11. Februar 2024, gegen 03:30 Uhr wurden zwei Polizeibeamte Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Diskothek im St.-Peters-Weg. Beim anschließenden Festnahmeversuch der Beschuldigten, wurde ein Beamter nicht unerheblich im Gesicht verletzt. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen des Vorfalls.

Wie bereits mit Pressebericht von 13. Februar 2024 berichtet, kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10.02.2024 auf 11.02.2024, vor einer Diskothek im Bereich St.-Peters-Weg zu einer körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Zwei Polizeibeamte, welche in zivil eingesetzt waren, wurden unmittelbar Zeugen des Vorfalls und schritten deshalb ein. Beim Versuch die Beschuldigten festzunehmen, versetzte einer der beiden Flüchtenden einem Polizeibeamten einen Schlag ins Gesicht. Der 25-jährige geschädigte Beamte erlitt durch den Schlag zwei Frakturen im Bereich der Kiefer- und Augenhöhle sowie eine Verletzung eines Nervs im Gesichtsbereich. Er musste deshalb nach seiner Einlieferung in ein Regensburger Krankenhaus einer Operation unterzogen werden. Zwischenzeitlich konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Staatsanwaltschaft Regensburg erwirkte gegen die beiden Täterverdächtigen jeweils einen Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie wurden deshalb zunächst festgenommen und einer Richterin beim Amtsgericht Regensburg zur weiteren Entscheidung vorgeführt. Die beiden Haftbefehle wurden schließlich auf Antrag der Verteidiger gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Kriminalpolizei Regensburg sucht weiterhin nach Zeugen des Vorfalls. Auch der Geschädigte des ursprünglichen Körperverletzungsdelikts ist bisher nicht bekannt. Dieser hat sich vor Eintreffen der weiteren Streifenbesatzungen von der Örtlichkeit entfernt. Wer Zeuge des Vorfalls am vergangenen Wochenende war oder sogar Video- oder Bildaufnahmen des Geschehens gemacht hat, möchte sich bitte bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Link zum ursprünglichen Artikel:

Die Bayerische Polizei - Polizeibeamte bei Einsatz verletzt – Polizei sucht Zeugen (bayern.de)