BURGHAUSEN, LKR. ALTÖTTING. Am Sonntagnachmittag, den 18. Februar 2024, wurde ein Volvo mit polnischer Zulassung, besetzt mit zwei Insassen, in der Burgkirchner Straße kontrolliert und es konnten Drogen sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen. Der 43-jährige Fahrzeugführer sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Am Sonntagnachmittag (18. Februar 2024) kontrollierten Beamte der Grenzpolizeistation Burghausen gegen 16.30 Uhr einen Pkw Volvo mit polnischer Zulassung auf der Burgkirchner Straße. Die von den Schleierfahndern überprüften polnischen Ausweisdokumente der 43-jährigen Beifahrerin entpuppten sich als Totalfälschung. Des Weiteren konnten die Fahnder dann bei der Durchsuchung der Frau und des Fahrzeugs ca. ein Kilogramm Amphetamin auffinden und sicherstellen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die aufgefundenen Betäubungsmittel dem 43-jährigen Fahrer zuzuordnen sind. Noch vor Ort wurden die beiden im Landkreis Altötting wohnhaften Beschuldigten vorläufig festgenommen.

Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Traunstein stellte aufgrund des Sachverhalts Haftantrag gegen den 43-jährigen Tatverdächtigen. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Beschuldigten, dieser wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die 43-jährige Beifahrerin wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wieder entlassen.