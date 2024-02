276. Einbruch in Gaststätte – Ismaning

Im Zeitraum zwischen Samstag, 17.02.2024, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 18.02.2024, 09:00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in Ismaning ein.

Nach Durchsuchung der Räumlichkeiten wurde Bargeld entwendet und die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bahnhofstraße, Hauptstraße und Münchner Straße (Ismaning) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

277. Raubdelikt – Riem

Am Sonntag, 18.02.2024, gegen 19:30 Uhr, befand sich ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München auf dem Heimweg. Er wurde von einem bislang unbekannten Täter angesprochen wurde, der von ihm Geld forderte. Als der 19-Jährige flüchten wollte, stellten sich zwei weitere männliche Personen ihm entgegen.

Daraufhin wurde der 19-Jährige zu Boden geworfen und seine Jacke gefordert. Als dieser die Herausgabe verweigerte, erhielt er vom ersten Täter mehrere Schläge mit der flachen Hand ins Gesicht. Im weiteren Verlauf wurde dem 19-Jährigen die Jacke vom Körper gezogen und die drei Personen entfernten sich anschließend in Richtung S-Bahnstation Riem. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 17-18 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, schlanke bis athletische Figur, Oberlippen- und Kinnbart, sprach deutsch und griechisch, Raucher,

Bekleidung: Dunkles Basecap, dunkle Jacke, dunkle Jogginghose

Täter 2:

Männlich, ca. 18-20 Jahre alt, kräftige Figur, dunkle kurze Haare, Vollbart, sprach deutsch und griechisch; Bekleidung: Dunkle Jacke, dunkle Jogginghose

Täter 3:

Männlich, ca. 17-18 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, schlanke bis athletische Figur;

Bekleidung: Braun gemustertes Basecap (evtl. Marke Gucci), hellgraue Jacke, dunkle Jogginghose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Leibengerstraße, Galopperstraße und Mittbacher Straße (Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

278. Fettbrand in Küche; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Freitag, 16.02.2024, gegen 19.30 Uhr, entflammte sich das in einer Pfanne erhitzte Öl auf einem Herd in einer Wohnung.

Ein 22-jähriger Wohnungsnehmer schüttete das brennende Fett in seine Toilette, wodurch der Brand gelöscht und ein Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr nötig war. Dabei zog sich der 22-Jährige schwere Verbrennungen am Arm zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

In der Küche entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Warnhinweis der Münchner Polizei:

Löschen Sie einen Fettbrand niemals mit Wasser. Beim Kontakt von Wasser mit brennendem Fett verdampft das Wasser schlagartig und es kann zu einer Explosion kommen. Verständigen Sie im Notfall sofort die Feuerwehr über die Notrufnummer 112.

Unter folgendem Link sehen sie wertvolle Tipps zum Thema Brandschutz:

https://www.ffw-muenchen.de/buergerservice/brandschutztipps/

279. Brandfall; eine Person leicht verletzt – Altstadt

Am Sonntag, 18.02.2024, gegen 07.20 Uhr, bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses starken Brandgeruch im Treppenhaus. Die anschließend alarmierte Feuerwehr stellte ein im Keller befindliches Notstromaggregat fest, welches nach jetzigem Kenntnisstand durch einen technischen Defekt Feuer gefangen hatte.

Eine 77-jährige Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnte allerdings nach kurzer Zeit wieder entlassen werden.

Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.