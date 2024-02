Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Am Samstagabend soll ein Marokkaner das Handy eines Landsmannes unter Gewaltanwendung an sich genommen haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Gegen 21 Uhr gerieten zwei marokkanische Staatsbürger am Weegmannufer in Streit. Dabei soll ein 27-Jähriger mit einer Flasche auf den Kopf eines 33-Jährigen geschlagen und dessen Handy entwendet haben. Danach ergriff der 27-Jährige die Flucht. Eine Polizeistreife konnte den Mann wenig später festnehmen. Vom Handy im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrages fehlt jede Spur. Beide Beteiligte verletzten sich leicht.

Der 27-Jährige wurde am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ dieser Haftbefehl gegen den Mann. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.