BAB A3, PASSAU. Am Samstagabend (17.02.2024) gegen 23.30 Uhr fanden Beamte bei einer Verkehrskontrolle an der Rastanlage Donautal West an der A3 rund 40.000 Euro Bargeld in einem Fahrzeug. Die Kripo Passau ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Bei der Kontrolle des 41-jährigen Fahrers und seines Audi mit belgischer Zulassung fanden die Beamten in verschiedenen Verstecken mehrere Bündel Bargeld. Insgesamt wurden rund 40.000 Euro beschlagnahmt, für die der 41-Jährige keine plausiblen Angaben zur Herkunft machen konnte. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss aller kriminalpolizeilicher Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche führt die Kriminalpolizeiinspektion Passau zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau.

Veröffentlicht: 19.02.2024, 11.00 Uhr