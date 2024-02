Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

A9 / LEUPOLDSGRÜN, LKR. HOF. Beamte der Verkehrspolizei Hof hatten am Donnerstagabend den richtigen Riecher: Sie fanden bei einer Kontrolle auf der A9 etwa ein Kilogramm Marihuana bei einem 23-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Richter Haftbefehl gegen den Mann.

Am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, geriet ein VW Golf auf der A9 Richtung München in das Visier der Verkehrspolizisten. Sie stoppten das Fahrzeug an der Anschlussstelle Hof-West und überprüften dieses sowie den 23-jährigen Fahrer. Dabei stießen sie auf rund ein Kilo Marihuana. Zudem reagierte ein Drogentest bei dem Mann positiv auf Kokain. Die Polizisten nahmen den afghanischen Staatsangehörigen fest und beschlagnahmten das Rauschgift. Anschließend übernahm die Kriminalpolizei Hof die Ermittlungen. Am Freitagvormittag wurde der 23-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Haftbefehl gegen den Mann erließ. Dieser sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein und muss sich unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis strafrechtlich verantworten.