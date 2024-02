BURGBERG/BURGBERGER HÖRNLE. Am Sonntagmittag kam es zu einem Bergunfall am Burgberger Hörnle im Bereich des Aurikelgrats, bei welchem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde durch einen 45-Jährigen versehentlich ein Felsbrocken losgelöst, welcher den nachfolgenden 59-jährigen Bergsteiger und dessen 44-jährige Begleiterin traf. Der 59-jährige Mann stützte durch den Steinschlag ab. Glücklicherweise wurden die beiden Geschädigten mit nur leichten Verletzungen durch die Bergwacht gerettet und in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt waren mehrere Beamte der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei, ein Polizeihubschrauber, ein Rettungshubschrauber und die Bergwacht Sonthofen im Einsatz. Die Alpine Einsatzgruppe Allgäu hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (AEG Allgäu)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).