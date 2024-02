DIRLEWANG. In der Nacht auf den 18.02.2024 drangen mehrere unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt in Dirlewang ein. Die Täter stiegen über das Dach in das Gebäude ein. Hierbei entstand geringerer Sachschaden am Gebäude. Weiter stiegen die Täter vom Dach ins Innere des Gebäudes ab. Dort entwendeten die Täter gezielt Tabakwaren im Wert von ca. 20.000 Euro. Im Anschluss verließen die Täter das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung. Der durch den Einbruch entstandene Gebäudeschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Mindelheim und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Sachbearbeitung wird durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen durchgeführt. (KPI Memmingen – KDD)

