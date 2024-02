275. 60. Münchner Sicherheitskonferenz - Abschlussbilanz des Polizeieinsatzes

Die 60. Münchner Sicherheitskonferenz fand von Freitag, 16.02.2024 bis zum Sonntag, 18.02.2024 in der Tagungsörtlichkeit "Hotel Bayerischer Hof" am Promenadeplatz in München statt. Die Veranstaltung wurde am 18.02.2024 gegen 13:30 Uhr beendet.

Für die Münchner Polizei begann der Gesamteinsatz bereits am Donnerstag, 15.02.2024, da an diesem Tag bereits die ersten Veranstaltungsteilnehmer nach München angereist sind. Insgesamt waren an den vier Einsatztagen etwa 5.000 Polizeibeamte im Einsatz. Aufgrund der Vielzahl der Veranstaltungsteilnehmer war die 60. MSC aus polizeilicher Sicht die bislang größte Sicherheitskonferenz in München.

Zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der 60. MSC und zum Schutz aller Veranstaltungsteilnehmer wurden ca. 1.200 Gullydeckel überprüft und versiegelt, knapp 800 Sperrgitter aufgebaut und in 18 Hotels Schutzmaßnahmen durchgeführt. Außerdem wurden knapp 20 Versammlungen und 50 Veranstaltungen polizeilich betreut.

Aus polizeilicher Sicht erfreulich ist, dass es zu lediglich 4 Strafanzeigen kam.

Aufgrund Nichtbeachtung der zahlreich eingerichteten Haltverbotszonen wurden knapp 120 Fahrzeuge abgeschleppt, in vielen weiteren Fällen konnten die Halter verständigt werden, so dass diese ihre Fahrzeuge selbst entfernen konnten. Außerdem mussten über 200 zahlungspflichtige Verwarnungen ausgestellt werden.

Des Weiteren kam es zu über 230 Lotsenfahrten von Konferenzteilnehmern. Bei 13 weiteren Fahrten von insgesamt 3 Konferenzteilnehmern mussten für die sog. "freien Fahrten" umfangreiche Verkehrssperrungen durchgeführt werden.

Durch die zahlreichen Versammlungen und Lotsenfahrten kam es zu zum Teil erheblichen Verkehrsbehinderungen, die von den Verkehrsteilnehmern in München ein hohes Maß an Geduld und Verständnis erforderten.

Die Münchner Polizei bedankt sich bei den zahlreichen Unterstützungskräften aus verschiedenen Bundesländern und insbesondere bei der Münchner Bevölkerung, die zahlreiche Einschränkungen auf sich nehmen musste.