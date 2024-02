NÜRNBERG. (173) Am Samstag (17.02.2024) wollte ein 19-Jähriger in einer Diskothek mit einem gefälschten 50-Euro-Schein bezahlen. Mitarbeiter erkannten die Fälschung und verständigten die Polizei.

Ein 19-jähriger Gast der Diskothek in der Regensburger Straße hatte versucht, an einer Bar mit einem 50-Euro-Schein zu zahlen. Da den Angestellten auffiel, dass der Geldschein offensichtlich nicht echt war, verständigten diese die Polizei. Der Polizeistreife gegenüber gab der 19-Jährige an, den Geldschein unmittelbar von seinem ebenfalls anwesenden 25-jährigen Cousin erhalten zu haben. Dieser wiederum wollte den Geldschein bereits Tage zuvor bei einem Einkauf ausgehändigt bekommen haben.

Die Ermittlungen der Beamten wegen des Verdachts des Inverkehrbringens von Falschgeld richten sich nun gegen den 25-jährigen Diskothekenbesucher. Unabhängig davon sprachen die Verantwortlichen der Diskothek gegen beide jungen Männer ein lebenslanges Hausverbot aus.

Erstellt durch: Michael Konrad