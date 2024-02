FÜRTH. (172) Am Samstagabend (17.02.2024) belästigte ein bislang unbekannter Radfahrer eine Frau in der Fürther Innenstadt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Frau war um kurz nach 19:30 Uhr zu Fuß in der Goethestraße unterwegs, als sich ein unbekannter Radfahrer von hinten näherte und beim Vorbeifahren mit der Hand an das Gesäß der Frau fasste. Anschließend fuhr der Mann in Richtung Otto-Seeling-Promenade davon.

Personenbeschreibung:

Ca. 25 - 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, kantige Gesichtszüge, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, war bekleidet mit schwarzer Daunenjacke, schwarzer Hose, weißen Socken und dunkler Basecap. Der Mann fuhr auf einem dunklen Trekkingrad mit leicht abgesenktem oberen Rahmenholm.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zur Identität des unbekannten Radfahrers machen können. Hinweise können unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an die Polizei gegeben werden.

Erstellt durch: Michael Konrad