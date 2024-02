ERLANGEN. (167) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15./16.02.2024) kam es in der Erlanger Innenstadt zu einem Einbruch in ein Geschäft für Mobiltelefone. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein unbekannter Täter bracht mutmaßlich in den Nachtstunden die Eingangstür zu dem Geschäft in der Goethestraße auf und entwendete neben mehreren tausend Euro Bargeld auch verschiedene Mobiltelefone. Der Gesamtwert der Beute wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

Beamte der Kriminalpolizei Erlangen übernahmen die Spurensicherung am Tatort. Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des betroffenen Geschäfts unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an die Polizei zu melden.

Erstellt durch: Michael Konrad