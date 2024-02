267. Versuchte Vergewaltigung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 15.02.2024, gegen 08:00 Uhr, lag eine 36-Jährige mit Wohnsitz in München augenscheinliche bewusstlos im Bereich der Elisenstraße vor einem Gebäude. Eine unbeteiligte Zeugin beobachtete, dass ein 57-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau augenscheinlich sexuelle Handlungen an der wehrlosen 36-Jährigen vollzog. Die Zeugin verständigte unverzüglich den polizeilichen Notruf 110.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den 57-Jährigen am Tatort antreffen und festnehmen. Die 36-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt, bevor sie zur weiteren Abklärung ins Institut für Rechtsmedizin gebracht wurde.

Der 57-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen einer versuchten Vergewaltigung.

Die Ermittlungen des Kommissariats 15 (Sexualdelikte) dauern an.

268. Zurückliegender Einbruch; Festnahme eines Tatverdächtigen – Maxvorstadt

Im November 2023 stieg ein damals unbekannter Täter in einen Gastronomiebetrieb in Maxvorstadt ein und entwendetet aus dem dortigen Lager mehrere Leergutkisten. Zivilen Beamten fiel der Mann am Dienstag, 07.11.2023, gegen 02:30 Uhr, in der Adalbertstraße / Arcisstraße auf, da er seine Beute auf einem Einkaufswagen vor sich herschob. Dem Mann gelang es fußläufig zu flüchten und sich so einer Kontrolle zu entziehen. Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Das Leergut wurde sichergestellt.

Am Freitag, 16.02.2024 erkannte die zivile Streife der Polizeiinspektion 12 (Maxvorstadt) den Tatverdächtigten im Bereich der Barer Straße / Gabelsberger Straße wieder. Der 26-jähriger ungarische Staatsangehörige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, ließ sich widerstandslos festnehmen. Nach den polizeilichen Überprüfungsmaßnahmen wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Ermittlungsrichter entließ den 26-Jährigen.

Das Kommissariat 52 (Eigentumsdelikte) schließt die Ermittlungen ab.

269. Unfallflucht; vier Personen verletzt – Aschheim

Am Freitag, 16.02.2024, gegen 05:00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Ford, Transit, auf der Otto-Hahn-Straße Richtung Erdinger Landstraße.

Zur selben Zeit fuhr ein 55-jähriger Busfahrer (Wohnsitz im Landkreis München) mit seinem Linienbus, Solaris, Linie 263, die bevorrechtigte Bahnhofstraße Richtung Otto-Hahn-Straße.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Linienbus. Durch den Unfall wurden vier Fahrgäste (zwischen 25 und 60 Jahre alt) leicht verletzt. Sie begaben sich selbst zum Arzt.

Der Fahrer des Ford entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Ermittlungen der Münchner Verkehrspolizei dauern entsprechend an.

270. Nicht genehmigte Autokorsos – Schwabing

Am Samstag, 17.02.2024, bildeten mehrere Pkw im Bereich Schwabing/Freimann nicht genehmigte Autokorsos und behinderten über mehrere Stunden den Verkehr. An die hundert Teilnehmer hielten kosovarische Flaggen aus den Fahrzeugen, saßen auf den Dächern der Pkw und tanzten auf den Straßen zur Feier der Unterzeichnung der kosovarischen Unabhängigkeit.

Ein erhebliches Polizeikräfteaufkommen war bis spät in die Nacht mit Verkehrsmaßnahmen gebunden. Gegen 23:00 Uhr warf ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Feuerwerkskörper aus einem Pkw heraus in Richtung eines 26-jährigen Polizeibeamten, der im Bereich der Leopoldstraße den Verkehr regelte. Der Polizeibeamte wurde nicht verletzt.

Der 20-Jährige wurde einer Personenkontrolle unterzogen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet aufgrund versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Die Ermittlungen hierzu werden durch das Kommissariat 25 (u.a. Körperverletzungsdelikte) abgeschlossen. Erst gegen 01:10 Uhr des Sonntags, 18.02.2024, waren alle Verkehrsbeeinträchtigungen aufgehoben.

271. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Altstadt

Am Sonntag, 18.02.2024, gegen 00:50 Uhr, versuchte ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München an der Tramhaltestelle Karlsplatz Blickkontakt zu zwei 18-Jährigen (mit Wohnsitz im Oberallgäu bzw. Würzburg) und vollzog dabei sexuelle Handlungen an sich selbst. Die 18-Jährigen verständigten unverzüglich den Polizeinotruf 110.

Der 48-Jährige konnte vor Ort festgenommen werden. Gegen ihn wurde Anzeige wegen exhibitionistischen Handlungen erstattet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

272. Verkehrsdelikt – Altstadt

Am Sonntag, 18.02.2024, meldeten Einsatzkräfte gegen 00:19 Uhr, einen Audi Pkw, der aus der Weinstraße in Richtung der Sperrzone am Promenadeplatz fuhr. Als das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden sollte, drehte der männliche Fahrer um und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Audi durch Beamte der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) in der Pfisterstraße mit geöffneter Fahrertür festgestellt werden. Das vordere Kennzeichen war lediglich hinter die Windschutzscheibe gesteckt und nicht auf den Pkw zugelassen, der vom Kraftfahrtbundesamt außer Betrieb gesetzt wurde. Im Kofferraum befand sich ein weiteres amtliches Kennzeichen. Der Fahrer konnte nicht ermittelt werden.

Passanten gaben den Beamten jedoch an, dass sich eine jugendliche männliche Person aus dem Pkw in Richtung Orlandostraße entfernt hatte. Anhand dieser Beschreibung konnte in der Ledererstraße ein 22-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der 22-Jährige konnte weder einen Eigentumsnachweis für den genutzten Pkw erbringen, noch eine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, räumte seine Fahrereigenschaft jedoch ein.

Der Audi wurde sichergestellt. Gegen den 22-Jährigen wurde unter anderem Anzeige aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Diebstahl eines Kraftfahrzeuges erstattet.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wird der 22-Jährige im Laufe des heutigen Tages (Sonntag, 18.02.2024) dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheiden wird.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

273. Pkw überschlägt sich – Berg am Laim

Am Sonntag, 18.02.2024, gegen 02:30 Uhr, fuhr ein 60-Jähriger mit slowakischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit einem Jeep Pkw auf dem Innsbrucker Ring stadteinwärts. Nach dem Innsbrucker-Ring-Tunnel verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Lichtmast.

Durch den Anstoß überschlug sich das Fahrzeug und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Der 60-Jährige wurde durch die Feuerwehr unverletzt aus dem Pkw gebogen.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro, unter anderem an der Absperrschrankenanlage des Tunnels.

Der Innsbrucker Ring war für mehrere Stunden gesperrt. Aufgrund der Nachtzeit kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

274. Versuchter Wohnungseinbruch mit Schusswaffe – Obermenzing

Am Sonntag, 18.02.2024, kam es gegen 02.30 Uhr zu einer Mitteilung über einen versuchten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in Obermenzing. Dabei soll ein Täter den Wohnungsinhaber mit einer Schusswaffe bedroht haben. Der Bewohner habe daraufhin mehrere Warnschüsse aus einer Pistole abgegeben, worauf drei Tatverdächtige u.a. mit Fahrrädern flüchteten. Nach aktuellen Erkenntnisstand ist der Bewohner im Besitz waffenrechtlicher Erlaubnisse.

Im Rahmen der Täterfahndung konnte kurz darauf ein mutmaßlicher Tatverdächtiger auf einem Fahrrad im Bereich Obermenzing durch Polizeibeamte festgestellt werden. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand wurde mehrfach versucht, diesen anzuhalten. Aufgrund des bekannten Vorsachverhalts gab ein Polizeibeamter einen Warnschuss ab, um den Tatverdächtigen ergreifen zu können. In der Folge konnte der Fahrradfahrer schließlich gestoppt werden.

Eine Überprüfung seiner Person ergab schließlich, dass dieser nichts mit dem eigentlichen Sachverhalt zu tun hatte. Durch den Warnschuss wurde niemand verletzt und es kam zu keinen Beschädigungen.

Die erforderlichen polizeilichen Ermittlungen in Bezug auf die Rechtmäßigkeit der Schussabgaben werden von der zuständigen Fachabteilung durchgeführt. Die Ermittlungen zum versuchten Wohnungseinbruch wurden von der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Täterbeschreibungen:

Täter mit der Waffe war ca. 1,75-1,80m groß. Er soll 20 – 25 Jahre alt sein und hat helle Haut. Er hatte schwarze Haare und ist schlank. Er trug eine schwarze Jacke und hat eine blaue Jeans getragen. Als er abgehauen ist, hat er seine Kapuze dann über den Kopf gezogen.

Der andere Täter war ungefähr 1,75-1,80m groß und hat eine schwarze Hoodie-Kapuze getragen. Er war etwas dicker als der erste Täter.

Der dritte Täter war ungefähr 1,70-175m groß. Er war komplett schwarz gekleidet und hat eine Wintersturmhaube getragen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in Bezug auf den Wohnungsraub zum Tatzeitpunkt Beobachtungen oder Feststellungen im Bereich Menterstraße, Lindpaintnerstraße, Schrämelstraße oder Meyerbeerstraße (Obermenzing) machen können, die Aufschluss zur Tat oder zu den Tätern geben können?

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich umgehend mit der Münchner Kriminalpolizei unter der 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.