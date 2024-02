Wohnungseinbruch - Täter flüchten mit geringer Beute - Zeugen gesucht

HÖSBACH, OT. ROTTENBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Kellerwohnung war am Freitag Ziel von Einbrechern. Die Kripo Aschaffenburg hofft bei der Aufklärung auch auf Zeugen.

Der Einbruch ereignete sich dem Sachstand nach am Freitag zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr. Die unbekannten Täter gelangten über ein gekipptes Fenster im Souterrain in die Wohnung in der Ulmenstraße. Entwendet wurde nach dem aktuellen Sachstand lediglich Bargeld im unteren zweistelligen Bereich.

Die Kripo Aschaffenburg bittet um Zeugenhinweise unter 06021/857-1733.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

Einbruch in Einfamilienhaus- Zeugen gesucht

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter ist am Samstagabend in ein Einfamilienhaus im Eichenweg eingestiegen. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugen.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Mitternacht ereignet. Der Unbekannt hat sich über die Balkontüre gewaltsam Zutritt verschafft. Er konnte mit Bargeld und Wertgegenständen im Wert von mehreren tausend Euro unerkannt entkommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Dreister Ladendieb - Hochwertige Parfums entwendet

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Ladendieb hat am Freitagvormittag hochwertige Parfums aus einer Drogerie entwendet. Da er auf der Flucht seinen Geldbeutel verlor, musste er jedoch zurückkehren. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Gegen 11:00 Uhr entwendete ein 24-Jähriger in einer Drogerie in der Taunusstraße mehrere hochwertige Parfums. Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl. Sie verständigte die Polizei und übergab die Geldbörse des Mannes, die er auf seiner Flucht verloren hatte.

Der 24-Jährige kehrte kurze Zeit später zu der Drogerie zurück, um seinen Geldbeutel abzuholen. Die entwendeten Parfums hatte er inzwischen bei einer nahegelegenen Tankstelle deponiert. Noch während der Sachverhaltsaufnahme brachte die Kassiererin der Tankstelle, die den Plan durchschaut hatte, die abgelegten Parfums zur Drogerie zurück.

Der 24-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

KARLSTEIN AM MAIN, OT DETTINGEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagabend ist ein bislang Unbekannter einer 67-Jährigen entgegengetreten und entblößte hierbei sein Geschlechtsteil. Die Polizei ermittelt nun und sucht mögliche Zeugen.

Nach Angaben der 67-Jährigen befand sich diese gegen 18:30 Uhr in der Hanauer Landstraße, als der Unbekannte sie zunächst kurz in ein Gespräch verwickelte. Im Laufe der Unterhaltung zog der Unbekannte seine Jogginghose herunter und entblößte sein Glied. Als die Frau sich wegdrehte, entfernte sich der Mann mit seinem Fahrrad.

Die gesuchte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Schlanke Statur

Zwischen 18 und 30 Jahre alt

Lange, schwarze Haare zum Zopf gebunden

Trug eine graue Jogginghose und eine hellgelbe Jacke

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Alzenauer Polizei unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Ladendiebe erbeuten mehrere Mobiltelefone - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstagnachmittag entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Mobiltelefone aus einem Fachgeschäft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 16:00 Uhr betrat eine 6-köpfige Personengruppe das Fachgeschäft in der Goldbacher Straße. Die bislang Unbekannten ließen sich ausführlich beraten und Mobiltelefone aus einer Vitrine zeigen. Anschließend verließen sie das Geschäft ohne etwas zu kaufen. Erst später stellte der Mitarbeiter fest, dass aus der Vitrine mehrere Mobiltelefone fehlen. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Männer sollen im Alter von 20 bis 30 Jahren und ca. 180 cm groß gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Mehrere Diebstähle aus Pkw - Zeugen gesucht

LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag wurden an drei Pkw die Seitenscheiben eingeschlagen und Wertgegenstände aus dem Innenraum entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

HÖSBACH, OT FELDKAHL

Am Samstagnachmittag, zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr, wurde in der Straße "Am Heigenberg" an einem geparkten schwarzen Opel Meriva die Seitenscheibe der Fahrertüre eingeschlagen. Im Anschluss entwendete ein Unbekannter eine Geldbörse samt Inhalt aus dem Innenraum.

STOCKSTADT AM MAIN

Im Zeitraum von 13:05 Uhr bis 13:20 Uhr schlug ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz des Friedhofs die hintere linke Scheibe eines geparkten roten Skoda Karoq ein und entwendete eine graue Handtasche aus dem Innenraum.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

MÖMBRIS

Am Samstagnachmittag, zwischen 15:50 Uhr und 16:10 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Friedhofs an einem geparkten silbernen VW Golf die rechte Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum ein schwarzer Rucksack samt Inhalt entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Dienstag, 18:00 Uhr, bis Freitag, 15:30 Uhr, wurden an einer Gartenanlage im Dammer Weg ein Vorhängeschloss des Tors sowie mehrere Türscharniere beschädigt und diverse Gartengeräte entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Donnerstag, 15:30 Uhr und Freitag, 09:00 Uhr, wurden beide Kennzeichen von einem roten Ford KA entwendet. Das Auto stand währenddessen in der Moltkestraße. Die Nummernschilder lauten AB-AL94.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitag ist es auf dem Parkplatz des Kauflands in der Würzburger Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Der dabei beschädigte weiße Fiat 500 stand zwischen 09:30 Uhr und 09:55 Uhr auf der oberen Parketage.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Donnerstag, 16:30 Uhr und Samstag, 14:30 Uhr wurden in der Englertstraße aus einer Garage ein graues Fahrrad der Marke KTM, ein blau-graues Mountainbike der Marke Scott und ein Ladegerät für Autobatterien entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstagnachmittag, zwischen 15:35 Uhr und 16:40 Uhr, wurde in der Kolbornstraße an einem geparkten schwarzen Jeep Compass der hintere rechte Reifen zerstochen.

ASCHAFFNBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr und Freitag, 15:30 Uhr, wurde in einem Innenhof in der Frohsinnstraße ein gelbes Graffiti an einer Hauswand angebracht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Freitag, 18:30 Uhr bis Samstag, 07:45 Uhr, wurde in der Hanauer Straße ein Metallzaun bei einer Unfallflucht beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Freitagabend zwischen 21 Uhr und 21:35 Uhr wurde in der Bahnhofstraße eine Papiertonne, die auf dem Gehweg stand, in Brand gesetzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.