0331 –Nach Unfall geflüchtet

Kriegshaber - Am Freitag (16.02.2024) verursachte ein Autofahrer einen Unfall und flüchtete anschließend. Polizeibeamte konnten den Verantwortlichen ermitteln. Er war offenbar zum Unfallzeitpunkt betrunken.

Gegen 16.00 Uhr war ein zunächst Unbekannter mit seinem Auto in der Dachauer Straße unterwegs. Er verlor dabei die Kontrolle über seinen Hyundai und kollidierte mit einer Mauer. Anschließend touchierte der Mann ein geparktes Auto. Daraufhin flüchtete er. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei. Kurze Zeit später wurde der Hyundai im Bereich der Unfallstelle geparkt festgestellt. Polizeibeamte ermittelten den Halter und suchten diesen an seiner Wohnadresse auf. Dabei handelte es sich um einen 67-jährigen Mann. Da er ganz offensichtlich betrunken war, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand, insgesamt wird der Sachschaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Gegen den 67-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.

0332 – Passanten zeigen Zivilcourage

Innenstadt – Am Samstag (17.02.2024) ging ein Mann massiv auf seine Bekannte los und verletzte sie. Passanten zeigten Zivilcourage und schritten ein. Polizisten nahmen den Mann auf seiner Flucht fest.

Gegen 18.45 Uhr war ein 36-Jähriger mit zwei Bekannten in der Maximilianstraße unterwegs. Dort kam es offenbar zum Streit und zu einem Gerangel. Der 36-Jährige schubste dabei seine 41-jährige Bekannte zu Boden und trat mehrmals gegen ihren Kopf. Mehrere Passanten, darunter eine 16- und 63-jährige Frau sowie ein 39-Jähriger, schritten ein. Sie trennten den 36-Jährigen von der Frau und alarmierten die Polizei. Der Mann ergriff die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen war erfolgreich. Einsatzkräfte nahmen den Mann im Bereich der Altstadt vorläufig fest. Es stellte sich heraus, dass der 36-Jährige mit etwa 1,5 Promille betrunken war.

Die Frau wurde am Kopf verletzt und vorsorglich ins Klinikum gebracht. Der Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort entlassen. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

0333 – Vor Kontrolle geflüchtet

Haunstetten-Siebenbrunn - Am Freitag (16.02.2024) flüchtete ein Rollerfahrer vor der Polizei und missachtete dabei sämtliche Verkehrsregeln. Die Flucht endete mit einem Verkehrsunfall. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.500 Euro.

Gegen 17.40 Uhr war ein Rollerfahrer (Kleinkraftrad) samt Mitfahrer in der Inninger Straße unterwegs. Dort wollte eine Polizeistreife das Duo zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Als die beiden dies bemerkten, sprang der Mitfahrer vom Roller und lief davon. Auch der Rollerfahrer flüchtete und missachtete dabei sämtliche Verkehrsregeln. Unter anderem fuhr er über eine rote Ampel und auf dem Gehweg. In der Königsbrunner Straße geriet der Rollerfahrer schließlich von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Auto, das auf dem Gelände eines Autohändlers stand. Einsatzkräfte nahmen den Rollerfahrer fest. Dabei handelte es sich um einen 21-jährigen Mann.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizeibeamten ein Springmesser beim 21-Jährigen auf. Es stellte sich zudem heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besaß. Außerdem zeigte der Mann deutliche Anzeichen von Drogeneinwirkung. Ein Vortest ergab den Verdacht auf Cannabis-Konsum. Zur genauen Feststellung des Drogeneinflusses wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Weil die Besitzverhältnisse des Rollers nicht geklärt werden konnten, stellten die Beamten auch den Roller sicher.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Rollerfahrers behindert oder gar gefährdet wurden, möchten sich bitte unter Tel. 0821/323-2710 melden.

0334 – Diskobesuch führt zu Wohnungsdurchsuchung

Innenstadt – Am Samstag (17.02.2024) war ein 20-Jähriger mit Rauschgift in einer Augsburger Diskothek unterwegs. Die Polizei wurde aber auch bei ihm zu Hause fündig.

Gegen 01.30 Uhr fiel dem Mitarbeiter einer Diskothek ein 20-Jähriger auf, der dort offenbar Rauschgift konsumierte. Die Polizei wurde hinzugerufen. Der Mann hatte geringe Mengen an Ecstasy und Amphetamin dabei. Da sich zudem Hinweise ergaben, dass der Mann weitere Betäubungsmittel zu Hause haben könnte, durchsuchten Polizeibeamte nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Wohnung des 20-jährigen Augsburgers. Dort fanden die Beamten weitere verschiedener Drogen auf.

Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

0335 – Nach Unfall auf Parkplatz geflüchtet

Spickel-Herrenbach – Am Samstag (17.02.2024) wurde ein Auto auf einem Parkplatz verkratzt. Der Täter ist noch unbekannt.

In der Zeit von 17.15 Uhr bis 18.45 Uhr war ein schwarzer Mazda auf einem Supermarkt-Parkplatz in der der Hofrat-Röhrer-Straße geparkt. Ein bislang Unbekannter zerkratzte in dieser Zeit die linke Fahrzeugseite und verursachte dabei einen Schaden von 3.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet unter Tel. 0821/323-2710 um Zeugenhinweise.

0336 – Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Hochfeld – Am Sonntag (18.02.2024) war ein Mann stark alkoholisiert mit einem E-Scooter unterwegs. Ihm droht nun eine Strafanzeige.

Gegen 05.40 Uhr fiel einer Polizeistreife ein E-Scooter-Fahrer in der Straße Alter Postweg auf. Er fuhr dort verbotenerweise auf dem Gehweg. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim 19-jährigen Fahrer auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Fahrt war für den Mann beendet und er musste stattdessen die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr, was den Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge haben könnte.

0337 – Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Innenstadt – Am Freitag (16.02.2024) kam es gegen 21.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Vor Eintreffen der Polizei flüchteten alle Personen.

Gegen 21.45 Uhr beobachteten Passanten mehrere Jugendlichen am Bleigäßchen, die mit einem anderen Jugendlichen in Streit gerieten und ihn schlugen. Laut der Passanten hatten die Jugendlichen einen Schlagstock sowie einen Gegenstand dabei, der einer Pistole ähnelte.

Als die Polizei über den Vorfall informiert wurde, waren die Jugendlichen bereits geflüchtet. Trotz der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten keine Beteiligten ermittelt werden. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.