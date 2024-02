BAMBERG. Freitagnacht zerstörten Unbekannte Blumenschmuck am Mahnmal für die Opfer Naziregimes auf der unteren Brücke. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Jährlich, am 27. Januar, gedenkt die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes auf der unteren Brücke der Opfer des Nationalsozialismus. Freitagnacht zerstörten Unbekannte einen zu diesem Anlass am Mahnmal abgelegten Blumenschmuck. Zeugen fanden die zertretenen Blumen und den kaputten Blumentopf am Ausgang der unteren Brücke in Richtung Obstmarkt. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zum zerstörten Blumenschmuck machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.