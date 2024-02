SCHLÜSSELFELD, LKR. BAMBERG. Freitagnacht stahlen Unbekannte mehrere Kupferwalzen aus einem Firmengebäude. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nach Zeugen.

In der Nacht zum Samstag, gegen 2 Uhr, brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Debersdorfer Straße ein. Aus diesem stahlen sie mehrere Kupferwalzen im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrages. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Die Täter müssen zum Abtransport der Walzen ein größeres Fahrzeug oder einen Transporter verwendet haben. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Debersdorfer Straße bemerkt hat, meldet sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg.