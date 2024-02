266. 60. Münchner Sicherheitskonferenz - Versammlungslage in der Münchner Innenstadt

Im Rahmen der 60. Münchner Sicherheitskonferenz war auch eine größere Anzahl von angemeldeten Versammlungen im Münchner Innenstadtbereich zu verzeichnen, die sich thematisch mit der Veranstaltung beschäftigten. 13 Versammlungen fanden am heutigen Samstag statt, die im Rahmen des Gesamtpolizeieinsatzes zur 60. MSC betreut wurden.

Die größte Versammlung fand in der Zeit von ca. 14.00 – 18.00 Uhr mit 3.000 Teilnehmern in der Spitze stationär am Odeonsplatz statt.

Eine sich fortbewegende Versammlung hatte ihre Auftaktkundgebung gegen 13.00 Uhr am Stachus. Danach führte die Strecke über den Lenbachplatz zur Brienner Straße und letztendlich von dort aus über die Residenzstraße weiter zum Marienplatz. Die Schlusskundgebung dort endete schließlich gegen 16.15 Uhr. In der Spitze waren hier 2.500 Teilnehmer zugegen.

Die zweitgrößte sich fortbewegende Versammlung startete gegen 14.00 Uhr mit einer Auftaktkundgebung am Königsplatz. Die Strecke führte von dort zum südlichen Bahnhofsviertel und zurück zum Startpunkt. Dabei waren in der Spitze knapp 2.000 Teilnehmer unterwegs. Die Kundgebung fand gegen 18.45 Uhr ihr Ende.

Alle Versammlungen verliefen friedlich und ohne größere Störungen. Die Gesamtlage generierte ab den Mittagsstunden starke und auch längere Verkehrsbehinderungen.