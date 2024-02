TAUFKIRCHEN (VILS) Beim Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus entstand gestern Abend Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 23:00 Uhr wurden die Rettungskräfte informiert, dass in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Erdinger Straße ein Brand ausgebrochen war. Den alarmierten Feuerwehren aus Taufkirchen (Vils), Inning am Holz und Moosen (Vils) gelang es schnell, das Feuer zu löschen. Die beiden Bewohner konnten bereits vorher die Wohnung verlassen und blieben unverletzt. Da die Wohnung im Moment nicht bewohnbar ist, mussten sie den Rest der Nacht auswärts verbringen.

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr beläuft sich der Sachschaden nur auf einen vierstelligen Betrag.

Wie es zu dem Brand kam, ist im Moment noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Erding.