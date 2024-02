Nach Randale im Bus - Polizei nimmt 40-Jährigen in Gewahrsam

MÖMBRIS, OT REICHENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Polizei Alzenau hat am Donnerstagabend einen 40-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte zuvor mehrere Fahrgäste in einem Linienbus beleidigt.

Gegen 18:40 Uhr meldete sich der Busfahrer eines Linienbusses in der Friedenstraße aufgrund eines verbalen Streits mit einem Fahrgast, der sich offensichtlich ungebührlich gegenüber mehreren Fahrgästen verhalten hatte und das Fahrzeug nicht verlassen wollte.

Eine hinzugerufene Streife sprach dem 40-Jährigen einen Platzverweis aus, welchem dieser jedoch nicht nachkam. Der Mann wurde daraufhin aus dem Bus gebracht. Hierbei kam es zu mehreren Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten der Alzenauer Polizei. Bis zum Folgetag wurde der 40-Jährige darauf in Polizeigewahrsam genommen. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Zwischen dem 07. Februar, 06:30 Uhr und dem 08. Februar, 08:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Orffstraße eine Grundstücksmauer und flüchtete.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Tiefgarage der Stadthalle wurde am Mittwochvormittag, gegen 10:30 Uhr, ein schwarzer Toyota Corolla durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagvormittag, gegen 10:00 Uhr, wurde im Bereich der Straße "Erlengrund" ein Mercedes Marco Polo durch einen unbekannten Täter an der Heckklappe zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Montag zwischen 16:30 Uhr und 21:00 Uhr wurde ein E-Scooter der Marke "Xiaomi" entwendet. Abgestellt war dieser in der Klingenberger Straße in einem Treppenhaus.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.