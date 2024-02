SCHWARZENBACH, GEM. LOHBERG, LKR. CHAM Am Montag, 12. Februar 2024, kam es in Schwarzenbach zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Männern. Im Verlauf der Streitigkeit verletzte ein 39-Jähriger seinen Kontrahenten schließlich mit einem Messer. Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Am späten Montagnachmittag kam es gegen 17:35 Uhr in Schwarzenbach zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern. Der 39-jährige Tatverdächtige suchte den späteren Geschädigten zunächst an seiner Wohnadresse auf. Im Bereich des Hauseingangs kam es schließlich zu einer verbalen Auseinandersetzung. In deren Verlauf zückte der 39-Jährige ein Messer und stach einmal auf den Geschädigten im Bereich des Oberkörpers ein. Anschließend flüchtete der dunkel gekleidete Täter mit einem schwarz-blauen Fahrrad vom Tatort. Er konnte kurz darauf von der Polizei an seiner Wohnadresse festgenommen werden.

Der 41-jährige Geschädigte wurde nach der Tat in ein Krankenhaus des Landkreises eingeliefert. Dieses konnte er in der Zwischenzeit wieder verlassen.

Der Tatverdächtige wurde am Dienstag, 13. Februar 2024, einem Richter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt und sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein. Das Amtsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i. d. OPf hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen. Wer war am Montagnachmittag im Bereich Schwarzenbach unterwegs? Wer hat möglicherweise Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten oder hat sogar die Flucht des Täters beobachtet? Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein! Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen.