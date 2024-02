STULLN, LKR. SCHWANDORF. Am Sonntag, 11. Februar 2024, fand in Stulln der alljährliche Faschingszug statt. Wie bereits mehrere Medien berichteten soll es während des Faschingszugs zu ausländerfeindlichen Parolen gekommen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Am Sonntag fand in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr der Stullner-Faschingszug statt. Wie mehrere Medien im Nachgang nun berichteten, hat sich ein 31-jähriger Mann im Nachgang gegenüber der örtlichen Presse geäußert, dass es zu ausländerfeindlichen Parolen durch eine Gruppe von Zuschauern am Rande des Faschingszuges gekommen sei. Die Parole „Ausländer raus“ sei hierbei skandiert worden, als von einem Wagen das Lied „L‘Amour toujours“ von Gigi D’Agostini gespielt wurde. Eine offizielle Anzeige bei der Polizei ist bisher nicht eingegangen. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat nun zusammen mit der Staatsanwaltschaft Amberg eigeninitiativ die Ermittlungen aufgenommen.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Kriminalpolizeiinspektion Amberg nun nach Zeugen. Wer hat sich beim Stullner Faschingszug in der Nähe der Kirchstraße und des dortigen Ortsweihers aufgehalten und kann Angaben zum vermeintlichen Vorfall machen? Haben vielleicht auch Teilnehmer des Faschingszuges selbst, etwas von den Geschehnissen am Rande der Veranstaltung mitbekommen? Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/8900 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Zusätzlich bittet die Kriminalpolizei darum, dass sich der 31-jährige Mann, welcher sich gegenüber den Medien äußerte, auch bei der Polizei meldet. Er ist ein wichtiger Bestandteil, um zur Aufklärung des beschriebenen Vorfalls beizutragen.