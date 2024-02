Fuchstal, Lkr. Landsberg am Lech: Am heutigen Vormittag besichtigten der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, sowie die Bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber den Bürgerwindpark im Denklinger Rotwald südwestlich der Gemeinde Fuchstal.

In diesem Zusammenhang kam es zu zwei im Vorfeld nicht angemeldeten Versammlungen in der näheren Umgebung, an denen rund 120 Personen mit 75 Traktoren und einigen Pkw teilnahmen. Die Veranstaltungen verliefen im Wesentlichen störungsfrei, zu relevanten Verkehrsstörungen kam es nicht.