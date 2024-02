A73 / FORCHHEIM. Am Donnerstagnachmittag warfen Unbekannte einen Gegenstand auf die A73 und trafen einen Pkw. Die Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Am Donnerstag, kurz vor 13.30 Uhr, war ein 35-Jähriger mit seinem Auto auf der A73 unterwegs in Richtung Nürnberg als nach der Anschlussstelle Forchheim-Nord plötzlich ein Gegenstand in die Windschutzscheibe des Fahrzeugs einschlug. Mit im Auto saßen zwei Freunde des Fahrers. Da der Gegenstand die Windschutzscheibe nicht durchschlug, blieben alle Insassen unverletzt. Dem Fahrer gelang es, die Kontrolle über das Auto zu behalten. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg ermitteln nun unter anderem wegen versuchten Totschlags und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Ermittler bitten dabei um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen auf der Brücke der Adenauerallee oder der Fußgängerbrücke zur Sportinsel, die beide über die A73 führen, bemerkt? Zeugen melden sich unter der Tel.-Nr.: 0951/9129-491 bei der Bamberger Kripo.