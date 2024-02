DIETMANNSRIED / BAB 7. Am Abend des 13.02.2024 führten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Lindau eine Pkw-Kontrolle auf der A 7 durch. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges entdeckten die Polizeibeamten über drei Kilogramm Kokain.

Am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr kontrollierten die Beamten am Parkplatz der Rastanlage an der BAB 7 in südlicher Fahrtrichtung einen Pkw. Im Fahrzeug saßen zwei Männer im Alter von 23 und 29 Jahren, der Jüngere davon am Steuer. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten in einem Hohlraum mehrere Pakete mit Betäubungsmitteln. Dabei handelt es sich um mehr als drei Kilogramm Kokain. Der 23-Jährige führte zudem noch Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich mit sich. Die Beamten stellten das Fahrzeug, das Kokain und das Bargeld sicher.

Die Polizeibeamten nahmen die zwei Männer vorläufig fest. Sie mussten sich einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wurde der Fahrer mit Wohnsitz in Italien am Mittwoch der Haftrichterin beim Amtsgericht Kempten vorgeführt, die den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug setzte. Die Beamten entließen nach beendeter Sachbearbeitung beide Männer. Die Staatsanwaltschaft Kempten legte gegen den Beschluss zur Außervollzugsetzung des Haftbefehls Beschwerde ein, über welche derzeit noch nicht entschieden ist.

Im vergangenen Jahr stellten die Ermittler im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West insgesamt über 330 Kilogramm Kokain sicher. Im laufenden Jahr 2024 stellt der jetzige Fund die erste größere Sicherstellung dar.

Die Grenzpolizeiinspektion Lindau und der Kriminaldauerdienst Memmingen haben die ersten Maßnahmen vor Ort durchgeführt. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten übernahm nun die weiteren Ermittlungen. (KPI Kempten)

