259. Störung einer Veranstaltung – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 15.02.2024, gegen 18:00 Uhr, fand eine Veranstaltung in einer Einrichtung statt, an der mehrere hundert Personen teilnahmen.

Während eines Vortrages kam es zu einer Störung. Ca. zehn Personen unterbrachen die Rede mit Zwischenrufen mit pro-Palästina-Inhalten. Von Sicherheitsdienstmitarbeitern erhielten die Personen einen Platzverweis. Dabei trat eine störende Person (eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München) gegen einen Sicherheitsdienstmitarbeiter und es kam zu weiteren kleineren Auseinandersetzungen.

Zur Unterstützung wurde die Polizei verständigt. Es wurden drei Anzeigen wegen Körperverletzung (einmal davon ein Versuch) und eine Anzeige wegen einer Sachbeschädigung (beschädigtes Mobiltelefon) von der Polizei aufgenommen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 45 (Staatschutzdelikte).

260. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in ein Geschäft – Unterhaching

Am Donnerstag, 15.02.2024, gegen 00:10 Uhr, brach ein 25-Jähriger (ein rumänischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland) in ein Geschäft in Unterhaching ein. Durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters verschaffte er sich Zutritt zum Geschäftsraum.

Diesen durchsuchte er und er entwendete etwas Spirituosen und Bargeld in Höhe von über hundert Euro. Danach entfernte er sich vom Tatort. Durch einen ausgelösten Alarm wurde der Geschäftsinhaber von dem Einbruch informiert. Er alarmierte den Polizeinotruf 110. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 25-Jährigen kurz danach in der Nähe festnehmen und die Tatbeute sicherstellen.

Der 25-Jährige wurde anschließend in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht. Er wird einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen wegen des Diebstahls übernommen.

261. Streit unter jüngeren Personen – Au

Am Donnerstag, 15.02.2024, gegen 20:30 Uhr, teilte eine 17-Jährige mit Wohnsitz in München über den Notruf der Polizei mit, dass sie soeben von einer männlichen Person mit einem Messer bedroht wurde. Daraufhin begaben sich mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Tatörtlichkeit am Kolumbusplatz.

Vor Ort konnten mehrere jüngere Personen festgestellt werden, von denen ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München die Flucht ergriff als die Polizeibeamten eintrafen. Dieser konnte jedoch von den Polizeibeamten kurz danach gestellt werden.

Bei Klärung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass es zu einem Streit zwischen dem 20-Jährigen und den anderen Personen kam. Im Zuge des Streites kam es zu einer Schubserei, bei der eine 17-Jährige mit Wohnsitz in München leicht verletzt wurde. Bei keinem der Personen konnte ein Messer aufgefunden werden.

Nach den Abklärungen vor Ort wurden alle wieder entlassen.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen wegen einer möglichen Bedrohung und Körperverletzung übernommen.

262. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 15.02.2024, gegen 13:40 Uhr, konnte ein männlicher Passant einen 52-jährigen Mann in dessen Wohnung beobachten, der am Fenster stand und dabei sexuelle Handlungen an sich selbst vollzog. Der Zeuge verständigte daraufhin unverzüglich den Polizeinotruf 110.

Der 52-Jährige konnte beim Verlassen seiner Wohnung festgenommen werden. Gegen ihn wurde Anzeige wegen der exhibitionistischen Handlung erstattet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Dienststelle aus wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

263. Brandfall; eine Person verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 15.02.2024, gegen 04:20 Uhr, wurde dem polizeilichen Notruf 110 durch einen Passanten ein Brand in der Ludwigsvorstadt gemeldet. Aus dem Inneren einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses waren Flammen von außen sichtbar. Die ebenfalls verständigte Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Ein Bewohner wurde leicht verletzt und er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

In der Wohnung entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

264. Küchenbrand, eine Person verletzt – Pasing

Am Donnerstag, 15.02.2024, wählte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses, gegen 15.45 Uhr, aufgrund eines akustisch wahrnehmbaren Rauchmelders den Notruf der Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten im Beisein einer Streifenbesatzung der Münchner Polizei im vierten Obergeschoss feststellen, dass in einem Ein-Zimmer-Appartement im Bereich der Küchenzeile ein Brand ausgebrochen war.

Das Feuer konnte durch Anwohner bereits vor Eintreffen der Feuerwehr abgelöscht werden.

Die Bewohnerin zog sich durch das Brandgeschehen Verbrennungen und eine Rauchintoxikation zu. Sie wurde zur Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

265. Brand in einer Lagerhalle – Putzbrunn

Am Donnerstag, 15.02.2024, gegen 22:20 Uhr, gerieten in einer Lagerhalle auf einem Firmengelände in Putzbrunn aus bislang ungeklärter Ursache Paletten mit Parkett in Brand.

Das Feuer breitete sich über die komplette Lagerhalle aus und musste von der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vor Ort vom Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.