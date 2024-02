RAMERBERG, LKR. ROSENHEIM. Am Donnerstag, 15. Februar 2024, ereignete sich in Ramerberg ein tragischer Verkehrsunfall bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen einem Pkw und einem Lkw zu einem frontalen Zusammenstoß. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, übernahm die Polizeiinspektion Wasserburg am Inn die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Am Donnerstagvormittag, gegen 09.25 Uhr, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B15 im Gemeindegebiet Ramerberg. Ein 62-Jähriger aus Wasserburg befuhr mit seinem Opel die B15 von Rosenheim kommend in Richtung Wasserburg. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er auf die linke Fahrspur, wo es zum Frontalzusammenstoß mit dem Lkw eines 32-Jährigen aus dem Raum Bad Aibling kam.

Der 62-jährige Opel-Fahrer erlitt schwerste Verletzungen und erlag diesen noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Die Bundesstraße war bis ca. 14.15 Uhr totalgesperrt.

Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren Rott a.Inn und Ramerberg am Einsatz beteiligt.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50000,- EUR.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter hinzugezogen.

Die weiteren Untersuchungen zum Unfallhergang werden nun durch die Polizeiinspektion Wasserburg am Inn, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, geführt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.