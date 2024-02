ZIRNDORF. (163) Am Mittwochnachmittag (14.02.2024) nahm die Polizei in Zirndorf mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung auf. Wände waren mit Graffiti besprüht und Dachrinnen eingedrückt worden.



Auf einer Strecke von rund 800 Metern von der Wintersdorfer Straße über die Schwabacher Straße, dem Marktplatz und die Fürther Straße Richtung Bahnhof waren im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch (13./14.02.2024) in bislang sechs Fällen auf Hauswänden und einem Verteilerkasten Schriftzüge, darunter „ACAB“ und die Zahlen „574“ in schwarzer Farbe aufgesprüht worden. In zwei Fällen wurden auch Dachrinnen eingedrückt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 96927-0 mit der Polizei in Zirndorf in Verbindung zu setzten.

