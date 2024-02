BAMBERG. Vier unbekannte Täter griffen am Dienstag einen 21-Jährigen an und verletzten ihn leicht. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstag, gegen 17.10 Uhr, hatte der 21-Jährige gerade einen Supermarkt in der Pödeldorfer Straße in Bamberg verlassen. Er ging vom Parkplatz des Geschäftes durch eine Gasse in Richtung Starkenfeldstraße, als sich ihm vier Unbekannte näherten. Am Ende der Gasse kam es zu einer Auseinandersetzung in deren Verlauf der 21-Jährige eine kleinere Stichverletzung erlitt. Am nächsten Tag erstattete er Anzeige bei der Polizei. Inzwischen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.