SCHWABACH. (162) Wie mit Meldung 162 vom 15.02.2024 berichtet, zeigte eine Frau in Schwabach an, im Nachgang zum Faschingszug am Faschingsdienstag (13.02.2024) Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden zu sein. Die Frau räumte mittlerweile ein, dass die Tat so nie stattgefunden hat.



Die Frau hatte angegeben, dass sie gegen 18:10 Uhr auf dem Nachhauseweg vom Faschingszug in der Schwabacher Innenstadt von mehreren jungen Männern angegangen worden war. Einer hätte im weiteren Verlauf sexuelle Handlungen an ihr durchgeführt.

Durch das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei wurden umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachts der Vergewaltigung angestellt. Bei einer erneuten Vernehmung der Frau räumte sie ein, falsche Angaben zu einem vermeintlichen Tatablauf gemacht zu haben. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat eingeleitet.



Erstellt durch: Marc Siegl