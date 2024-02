Mehrere Wohnungseinbrüche – Kripo sucht Zeugen

LANDKREIS ASCHAFFENBURG. Unbekannte sind im Landkreis Aschaffenburg gewaltsam über Balkon- und Terrassentüren in drei Häuser eingestiegen und haben Schmuck entwendet. Die Kripo Aschaffenburg sucht Zeugen und gibt nützliche Tipps zum Thema Einbruchsschutz.

JOHANNESBERG, OT BREUNSBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte sind zwischen Samstag, 10:00 Uhr und Dienstag, 15:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Frankenstraße eingestiegen. Entwendet wurde hierbei Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags.

KROMBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Reihenhaus in der Höhenstraße war zwischen Freitag, 12:00 Uhr, und Dienstag, 17:00 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Die Täter flüchteten unerkannt ohne Tatbeute.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagabend haben sich ebenfalls noch Unbekannte Zutritt zu einem Reihenhaus in der „Von-Arnim-Straße“ verschafft. Auch hier wurde nichts entwendet. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen 19:45 Uhr und 21:00 Uhr eingrenzen.

Hinweise nimmt die Kripo Aschaffenburg unter 06021/857-1733 entgegen.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. 0931/457-1830 Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

Pkw-Fahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen - Gefährdete Autofahrerin gesucht

WEIBERSBRUNN, ROHRBRUNN Am frühen Dienstagvormittag sollte durch eine Streife der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach auf der A3 bei Rohrbrunn ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete jedoch die Weisungen der Polizeibeamten und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen

Gegen 07:30 Uhr stellte die Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach einen VW Passat mit Offenbacher Kennzeichen fest, welcher im Zuge des Fahrstreifenwechsels einen anderen Pkw gefährdet hatte. Die Beamten wollten den VW in der Folge anhalten und kontrollieren.

Die Polizeibeamten forderten mittels Anhaltesignalen den Pkw auf zu folgen, dieser versuchte sich jedoch durch ein riskantes Fahrmanöver der Kontrolle zu entziehen. Der Fahrer überfuhr die Sperrfläche der Anschlussstelle Rohrbrunn um von der Autobahn abzufahren. Die Beamten setzten daraufhin mit eingeschalteten Sondersignalen sie Verfolgung des flüchtenden Pkw fort. Die Polizisten konnten den VW schließlich an einem nahegelegenen Parkplatz stoppen.

Zusammen mit einer weiteren Streife der Verkehrspolizei wurde der Pkw sowie die beiden Insassen kontrolliert. Der 31-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis. Zudem fanden die Beamten im Pkw fanden mehrere unversteuerte ausländische Zigaretten.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Außerdem suchen die Polizisten auch nach Fahrerin des beim Fahrstreifenwechsel gefährdeten Pkws auf der A3. Bekannt ist, dass es sich um einen Pkw mit Aschaffenburg Zulassung gehandelt hat.

Zu der Verkehrssituation war es auf der Strecke zwischen Hösbach und Weibersbrunn gekommen.

Möglicherweise auch andere, durch die Fahrweise gefährdete Verkehrsteilnehmer und insbesondere die gefährdete Fahrerin werden dringend gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530

Zwei Nächte - zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag und Montag haben Unbekannte im Ortsgebiet sich an Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht und sind mit ihrer Beute geflüchtet.

Die Täter flexten die Zigarettenautomaten auf und gelangte so in das Innere des Automaten. Sie entwendeten neben mehreren Schachteln Zigaretten auch Münzgeld in unbekannter Höhe.

Dem Sachstand nach hatten die Diebe in der Zeit von Montag 18:00 Uhr bis Dienstag 06:30 Uhr im Ortsteil Michelbach zugeschlagen.

Wie bereits berichtet ist es bereits am Sonntag zu einer ähnlichen Tat im Ortsteil Albstadt gekommen.

Die Polizei Alzenau hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf mögliche Täter geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu wenden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 16:30 Uhr, haben Unbekannte Diesel von Radladern abgezapft. Die Fahrzeuge standen in der Zeit im Freien auf einem Firmengelände in der Industriestraße.

ASCHAFFENBURG / DAMM. In der Zeit zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 05:15 Uhr, wurde ein mutmaßlich unverschlossener, schwarzer Ford Ranger von einem Dieb durchwühlt. Erbeutet hat der Unbekannte dabei unter anderem eine Taschenlampe. Das Fahrzeug stand in der Paulusstraße. Ein im Bereich Schneidmühlweg / Boppstraße geparkter Hyundai war ebenfalls Ziel eines Diebes. Aus dem Fahrzeug wurden zwischen Montag, 16:45 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, eine Geldbörse und eine Sonnenbrille gestohlen. Der Pkw war ebenfalls nicht verschlossen.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, ist ein schwarzer Seat auf der Staatsstraße zwischen Hösbach und Wenighösbach in die Leitplanke geraten. Ein entgegenkommender und noch unbekannter Pkw war dem Sachstand nach beim Überholen auf der Gegenfahrbahn, sodass der Seat nach rechts ausweichen musste und in die Begrenzung gefahren ist. Das unbekannte Fahrzeug hat sich anschließend ohne anzuhalten entfernt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Samstag, 13:00 Uhr, und Dienstag, 12:00 Uhr, wurde ein grauer Mercedes am Fahrzeugheck angefahren und beschädigt. Das Auto war über die Zeit in der Reigersbergstraße geparkt.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Danziger Straße ist es zu zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gekommen. Ein grauer Ford Fiesta wurde zwischen dem 01. Februar und dem 05. Februar zerkratzt. An der gleichen Örtlichkeit wurde nun zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr, und Montag, 16:00 Uhr ein grauer BMW X5 mutwillig mit einem spitzen Gegenstand beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Unbekannte haben zwischen dem 04. Februar und Montag, 21:30 Uhr, versucht sich gewaltsam Zutritt zu einer anmietbaren Unterkunft in der Wermbachstraße zu verschaffen, sind aber bereits an der Tür gescheitert. Die Ferienwohnung befindet sich im Bereich der 20er Hausnummern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 01:45 Uhr, wurde ein blauer VW Passat offensichtlich mutwillig an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Das Auto stand in der Zeit in der Hauptstraße im Bereich der 70er Hausnummern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.