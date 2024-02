FISCHEN: Beim politischen Aschermittwoch in Fischen demonstrierten Landwirte vor dem Veranstaltungssaal lautstark mit Schellengeläut für ihre Positionen. Dem Aufruf zu der angemeldeten Demonstration folgten ca. 300 Landwirte, die mit ca. 35 Traktoren vor Ort waren. Die lautstarke Demonstration führte zu teils hitzigen Diskussionen. Zum Ende der Demonstration liefen die Teilnehmer mit Schellengeläut um das Veranstaltungsgebäude und machten so die die Besucher des politischen Aschermittwochs nochmals lautstark auf ihre Positionen aufmerksam. Durch Polizeikräfte, die den Demonstrationszug begleiteten, konnte verhindert werden, dass es hier zu Übergriffen kam. So kam die angemeldete Demonstration nach dem Umgang zu einem friedlichen Ende. Personen wurden nicht verletzt. Sachen wurden nicht beschädigt.

(PI Sonthofen)