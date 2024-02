254. Pkw-Fahrer kommt von Fahrbahn ab; eine Person tödlich verletzt – Aying

Am Mittwoch, 14.02.2024, gegen 11:00 Uhr, fuhr ein 46-Jähriger mit Wohnsitz im südlichen Landkreis München, mit einem Pkw, VW von Aying kommend die Staatsstraße Richtung Faistenhaar. Nach dem derzeitigen ersten Ermittlungsstand kam der Pkw-Fahrer in einer leichten Rechtskurve von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem am linken Fahrbahnrand befindlichen Baum. Hierbei kam der Pkw wenige Meter neben dem Baum zum Stillstand.

Der 46-Jährige erlitt durch den Unfall lebensgefährliche Verletzungen und verstarb nach erfolgloser Reanimation des Notarztes noch am Unfallort. Der Pkw wurde stark beschädigt.

Während der Unfallaufnahme, die mehrere Stunden dauerte, war die Staatsstraße 2070 zwischen Aying und Faistenhaar in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizei München.