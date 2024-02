REGENSBURG. Am Dienstag, den 13. Februar, kam es in der Auergasse in Regensburg zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 37-jährigen Mannes. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Kurz vor Mitternacht war ein 37-jähriger Regensburger mit dem Fahrrad in der Auergasse unterwegs, als er von circa sechs Personen nach dem Weg zum Bahnhof gefragt wurde. Einer der bislang Unbekannten ging daraufhin auf den 37-Jährigen zu, zog ihn vom Fahrrad und wurde handgreiflich. Ein zweiter Tatverdächtiger entwendete ihm sein Mobiltelefon. Nach der Tat flüchtete die Gruppe in Richtung Emmeramsplatz. Aufgrund der schnellen Verständigung der Polizei konnten zwar umgehend Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen eingeleitet werden, diese führten aber bis dato zu keiner Festnahme. Wenige Stunden nach der Tat konnte das gestohlene Mobiltelefon herrenlos im Stadtparkt geortet werden. Der 37-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt.

Einer der beiden Tatverdächtigen soll zwischen 30 und 35 Jahre alt sein, südländisches Aussehen und zum Tatzeitpunkt einen größeren auffälligen Hut getragen haben.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen.