0315 - Diebstahl

Innenstadt – Am Dienstag (13.02.2024), gegen 19.30 Uhr, ereignete sich im Bereich des Willy-Brandt-Platzes ein Diebstahl.

Im Rahmen von Renovierungsarbeiten in einem Einkaufszentrum wurde einem Handwerker im Außenbereich des Einkaufszentrums eine Handkreissäge entwendet, als er diese kurz unbeaufsichtigt lies. Der Diebstahlschaden wird auf über 600 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 zu melden.

0316 – Steine auf der Fahrbahn

Hammerschmiede – Am Dienstag (13.02.2024), gegen 20.00 Uhr, ereignete sich ein Unfall. Drei große Steine lagen auf der Straße.

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Flughafenstraße in nordöstliche Richtung. In einer Rechtskurve fuhr er in drei große, auf der Fahrbahn liegende Steine, die jeweils auf ein Gewicht von ca. 50 kg geschätzt wurden. Der 20-Jährige und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. An dem Pkw des 20-Jährigen entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

Zur Klärung der näheren Umstände bittet die Polizeiinspektion Augsburg Ost Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-2310 zu melden.

0317 – Unfallflucht

Innenstadt – Im Zeitraum von Samstag (10.02.2024), 20.00 Uhr bis Montag (12.02.2024), 16.00 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Frohsinnstraße geparkten Opel. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2110 mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte in Verbindung zu setzen.

0318 – Sachbeschädigung an Pkw

Lechhausen – Am Dienstag (13.02.2024), zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung.

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte einen in der Bärenhorststraße abgestellten BMW-Mini. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen.

0319 – Fahren ohne Führerschein

Göggingen – Am Dienstag (13.02.2024), gegen 23.30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte einen 22-jährigen Autofahrer. Er hatte keinen Führerschein.

Als die Einsatzkräfte den 22-Jährigen in der Friedrich-Ebert-Straße kontrollierten, stellten sie fest, dass der 22-Jährige nicht in Besitz eines Führerscheines ist. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt. Den 22-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

0320 – Sachbeschädigung

Oberhausen – Im Zeitraum von Freitag (09.02.2024), 16.00 Uhr bis Montag (12.02.2024), 16.00 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter besprühten in der Äußeren Uferstraße die Rückseite eines Gartenhauses. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-2510 zu melden.

0321 – Beleidigung

Oberhausen – Am Dienstag (13.02.2024), gegen 12.30 Uhr, wurde ein 23-jähriger Mann von einem unbekannten Mann beleidigt.

Beim Einfahren in eine Parklücke auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Donauwörther Straße geriet der 23-Jährige mit dem unbekannten Mann in eine verbale Streitigkeit. Hierbei wurde der 23-Jährige von dem unbekannten Mann beleidigt. Anschließend fuhr der unbekannte Mann einfach weiter.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2510 mit der Polizeiinspektion Oberhausen in Verbindung zu setzen.