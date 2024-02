244. Illegaler Handel mit Cannabis – Bogenhausen

Am Donnerstag, 08.02.2024, gegen 17:00 Uhr, konnten Zivilbeamte der Polizei in Bogenhausen einen 29-Jährigen mit Wohnsitz in München antreffen. Bei einer durchgeführten Personenkontrolle wurden zwei Mobiltelefone, Bargeld sowie knapp 80 Gramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Der 29-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung konnten im Zimmer einer Gemeinschaftsunterkunft zusätzlich 380 Gramm Marihuana, ca. 100 Gramm Haschisch und mehrere tausend Euro Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 29-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 82 der Münchner Kriminalpolizei.

245. Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz – Oberhaching

Am Freitag, 09.02.2024, gegen 16:10 Uhr, konnten zivile Polizeibeamte in Deisenhofen einen ihnen bekannten 26-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München beobachten. Dieser übergab dabei etwas an eine unbekannte männliche Person. Der Unbekannte wurde anschließend kontrolliert. Es handelt sich hierbei um einen 15-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Bei ihm wurden vier Joints aufgefunden und sichergestellt. Der 15-Jährige wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht.

Der 26-Jährige konnte kurz darauf festgenommen werden. Bei ihm wurden ein Mobiltelefon, mehrere hundert Euro Bargeld sowie eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Bei einer im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnten 350 Gramm Marihuana, diverse Drogenutensilien, ein Messer und ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 26-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Das Kommissariat 82 führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

246. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – Freimann

Am Montag, 12.02.2024, gegen 16:30 Uhr, stellten zwei Fahrkartenkontrolleure in der U6 einen 35-Jährigen mit Wohnsitz in München fest, welcher keine gültige Fahrkarte vorzeigen konnte. Dieser versuchte vor den Kontrolleuren zu flüchten und stieg am U-Bahnhof Freimann aus. Die Kontrolleure folgten ihm. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten.

Ein 20-jähriger Beamter vom Zoll, welcher privat unterwegs war, konnte dies beobachten und kam den Kontrolleuren zur Hilfe, wobei die körperliche Auseinandersetzung zunächst fortgesetzt wurde. Der 35-Jährige konnte bis zum Eintreffen der Polizeibeamten vom 20-Jährigen sowie von den Kontrolleuren festgehalten werden.

Der Zollbeamte und die beiden Fahrkartenkontrolleure wurden bei dem Vorfall jeweils leicht verletzt.

Bei der Durchsuchung durch die Beamten konnte bei dem 35-Jährigen eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden.

Als der 35-Jährige nach Beendigung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen vor Ort hätte entlassen werden sollten, nahm er beim Weggehen polizeiliche Handschellen mit sich. Es kam nun zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Polizeibeamten und dem 35-Jährigen. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Zur weiteren Sachbearbeitung wurde der 35-Jährige zu einer Polizeidienststelle verbracht und von dort aus schließlich wieder entlassen.

Es wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn ermittelt.

Die weitere Sachbearbeitung führt das Kommissariat 25 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

247. Polizeieinsatz – Au

Am Dienstag, 13.02.2024, gegen 13:30 Uhr, verständigte eine Mitarbeiterin eines Hotels die Polizei, da eine weibliche Person in der Hotellobby Personen beleidigte und laut herumschrie. Als die Polizei eintraf, befand sich die Frau immer noch in der Lobby und weigerte sich diese zu verlassen. Es handelt sich hierbei um eine 47-Jährige mit Wohnsitz in München.

Auch nach mehrmaliger Ansprache durch die Beamten konnte die Frau nicht zum Verlassen des Gebäudes bewegt werden. Da sie sich zunehmend aggressiver zeigte, wurden ihr Handfesseln angelegt und sie wurde aus dem Gebäude getragen. Anschließend sperrte die 47-Jährige sich weiterhin gegen die polizeilichen Maßnahmen. Da sie nicht in den Dienst-Pkw einsteigen wollte und sich dagegen wehrte, musste auf ein geeigneteres Fahrzeug der Polizei gewartet werden. Mit diesem wurde sie dann auf eine Dienststelle gebracht und dort zunächst in Gewahrsam genommen. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands wurde sie von dort in ein entsprechendes Krankenhaus eingewiesen.

248. Verbotener Einsatz von Pyrotechnik bei Fußballspiel; drei Personen verletzt – Giesing

Am Sonntag, 11.02.2024, fand im städtischen Stadion an der Grünwalder Straße das Drittligaspiel zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Ingolstadt 04 statt.

Gegen 16:45 Uhr zündete ein bislang unbekannter Täter im Block F1 (Heimfans) einen pyrotechnischen Gegenstand. Dabei wurde eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München verletzt und musste zur weiteren Behandlung einer Brandverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am darauffolgenden Tag konnten noch zwei weitere Verletzte ermittelt werden. Es handelt sich hierbei um einen 34-Jährigen und um einen 14-Jährigen (jeweils mit Wohnsitz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen).

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 23 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Block F1 im Grünwalder Stadion Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis der Münchner Polizei:

Der Einsatz pyrotechnischer Gegenstände im Zusammenhang mit Fußballspielen ist sehr gefährlich und daher in den Münchner Stadien grundsätzlich verboten. Insbesondere in größeren Personengruppen ist die Verletzungsgefahr durch die sehr hohen Abbrenntemperaturen sowie möglichem Funkenflug sehr hoch.

Verstöße gegen geltende Stadionverordnungen bzw. nach dem Sprengstoffgesetz werden durch die Münchner Polizei konsequent geahndet.

249. Raubdelikt – Bogenhausen

Am Dienstag, 13.02.2024, gegen 00:15 Uhr, verständigte eine Mitarbeiterin einer Betreuungseinrichtung für Jugendliche die Polizei, da ein zunächst unbekannter Mann sich gewaltsam Zutritt zu der Einrichtung verschafft hatte. In der Folge bedrohte er die Mitarbeiterin mit einem Messer. Nachdem sie dem Täter Geld ausgehändigt hatte, verließ dieser die Einrichtung in unbekannte Richtung.

Während der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeistreife einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Es handelt sich hierbei um einen 17-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Die Mitarbeiterin der Betreuungseinrichtung konnte den Tatverdächtigen wiedererkennen, da es sich um einen ehemaligen Bewohner der Einrichtung handelt. Zudem wurden bei der Durchsuchung des 17-Jährigen mehrere hundert Euro Bargeld aufgefunden.

Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde der 17-Jährige der Haftanstalt überstellt und wird im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei.

250. Trickdiebstahl – Grünwald

Am Samstag, 10.02.2024, gegen 14:00 Uhr, empfing eine 81-Jährige an ihrem Wohnsitz im Landkreis München eine bislang unbekannte männliche Person. Mit diesem hatte die 81-Jährige zuvor Kontakt aufgenommen, da dieser angab, ein Pelzhändler zu sein. Bei dem persönlichen Treffen gab der unbekannte Mann an, drei Pelze der 81-Jährigen abkaufen zu wollen. Dafür leistete er eine Anzahlung in Höhe von mehreren hundert Euro an die 81-Jährige.

Weiterhin fragte der vermeintliche Händler ob die 81-Jährige noch Schmuck zu verkaufen hätte. Die 81-Jährige zeigte daraufhin verschiedene Schmuckstücke vor und ließ sich in eine Diskussion darüber verwickeln. Der unbekannte Mann schaffte es währenddessen unbemerkt den Schmuck gegen billigen Modeschmuck auszutauschen. Im Anschluss an das Gespräch verließ der unbekannte Mann das Haus.

Die 81-Jährige merkte erst im Nachgang, dass der hochwertige Schmuck entwendet worden war. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schlanke Figur

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dr.-Rosenmeyer-Weg, Hans-Braun-Weg, Sudentenstraße (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

251. Einbruchsdelikte – Trudering

Fall 1:

Am Dienstag, 13.02.2024, gegen 01:45 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Täter die Eingangstür eines Geschäftes in Trudering gewaltsam zu öffnen. Durch die verursachten Geräusche wurde eine Zeugin aufmerksam. Nachdem die Täter bemerkten, dass sie beobachtet wurden, ließen sie von dem Vorhaben ab und flüchteten von der Tatörtlichkeit.

Die Zeugin teilte den Vorfall erst verspätet der Inhaberin des Geschäftes mit, welche anschließend die Polizei verständigte.

Fall 2:

Im Zeitraum von Montag, 12.02.2024, gegen 19:15 Uhr bis Dienstag, 13.02.2024, gegen 08:15 Uhr, wurde in ein Lebensmittelgeschäft in Trudering eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Von dort wurde Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Anschließend flüchteten der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Damaschkestraße, St.-Augustinus-Straße, Truderinger Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

252. Trickdiebstahl – Schwabing

Am Donnerstag, 08.02.2024, erhielt eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf eines unbekannten Mannes, welcher ihr als angebliche Kundin seines Teppichhandels ein Präsent an ihre Wohnanschrift bringen wollen würde. Die über 80-Jährige lehnte das Angebot ab und beendete das Telefonat.

Später kam der bislang unbekannte Täter mit einem Teppich unter dem Arm zu der Wohnung der über 80-Jährigen und betrat diese. Nach einigen Minuten klingelte es erneut an der Wohnungstür, woraufhin sich die über 80-Jährige zu dieser begab jedoch niemanden an der Tür vorfand. Als sie zurückkehrte verließ der bislang unbekannte Täter die Wohnung.

Später musste sie feststellen, dass diverser Schmuck in Höhe von über zehntausend Euro entwendet wurde.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, normale Statur, südländisch, schwarze kurze glatte Haare, dunkel gekleidet, sprach hochdeutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hagedornstraße, Barlachstraße, Rümannstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Aufgrund des geschilderten Falles warnt die Kriminalpolizei insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Teppichverkäufer oder sonst unbekannte Personen in die Wohnung einzulassen.

Unter vorherigem Anruf und plötzlichen Auftreten an der Wohnungstür verschaffen sich die Betrüger Zugang in die Wohnung. Durch ein Ablenkungsmanöver, wie beispielsweise das Klingeln an der Wohnungstür durch einen zweiten Mittäter, wird die Unachtsamkeit ausgenutzt und Schmuck oder sonstige Wertsachen werden entwendet.

253. Terminhinweis: Polizeipräsidium München auf der Messe f.re.e 2024

Die Messe findet von Mittwoch, 14. bis 18. Februar 2024 in den Messehallen in Riem statt. Über eintausend Aussteller aus über 50 Ländern präsentieren Reisetrends und Neuheiten für die aktive Freizeitgestaltung.

Das Polizeipräsidium München freut sich auch in diesem Jahr wieder, mit einem Messestand an der f.re.e teilzunehmen. Besuchen Sie uns in Halle A5, Nummer 613, wo unsere engagierten Polizeibeamtinnen und -beamte verschiedenster Dienststellen für Fragen und Interessierte zur Verfügung stehen.

Die Polizeibeamten der Verkehrspolizeiinspektion geben interessierten Besuchern gerne Tipps und Informationen zu verkehrsrechtlichen Themen. In diesem Jahr wird der E-Scooter Simulator Premiere feiern, was besonders spannend ist.

Wenn es um das Thema technischer Schutz vor Einbrüchen geht, steht das Kommissariat 105 (Prävention und Opferschutz) als Ansprechpartner zur Verfügung. Außerdem können Sie bei uns Informationen über polizeiliche Präventionskampagnen und -aktionen für alle Altersgruppen erhalten. Unsere Kolleginnen und Kollegen der Einstellungsberatung informieren Sie zudem von Freitag bis Sonntag umfassend über den Polizeiberuf und das Bewerbungsverfahren.

Besonders für Kinder und Jugendliche haben wir ein Polizeimotorrad am Stand, auf dem sie Platz nehmen und ein Erinnerungsfoto machen können.

Liebe Besucher, wir freuen uns sehr, Sie auf der Messe begrüßen zu dürfen! Unser Stand ist täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr für Sie geöffnet. Wir hoffen, Sie haben eine tolle Zeit bei uns!