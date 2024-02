PINZBERG, LKR. FORCHHEIM. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag und Dienstag Zutritt zu einem Haus in Pinzberg und stahlen Bargeld und Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 8 Uhr, bis Dienstag, 12 Uhr, stiegen die Diebe in ein Einfamilienhaus in der Lindenstraße in Pinzberg ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert einer niedrigen fünfstelligen Summe und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.