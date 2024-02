A9 / BAYREUTH. Bei einer Fahrzeugkontrolle stießen Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth am Dienstagnachmittag auf Marihuana und Haschisch. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, geriet ein weißer Passat mit Nürnberger Zulassung auf der A9 Richtung München in das Visier der Polizisten. Sie stoppten den Wagen bei Bayreuth und überprüften das Fahrzeug sowie die Insassen. In dem Gepäck des 39-jährigen Fahrers fanden sie Marihuana im hohen zweistelligen Grammbereich sowie Haschisch im niedrigen zweistelligen Grammbereich. Die Beamten beschlagnahmten das Rauschgift und unterbanden die Weiterfahrt. Der 39-jährige Deutsche muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis strafrechtlich verantworten.