NÜRNBERG. (160) Ein 60-jähriger Mann widersetzte sich am Dienstagabend (13.02.2024) einer Personenkontrolle der Polizei vor dem Nürnberger Hauptbahnhof. Bei seiner Festnahme griff er nach der Waffe eines eingesetzten Beamten.



Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte kontrollierte den Mann gegen 20:30 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Anlass der Kontrolle war, dass der 60-Jährige im Bereich einer entsprechenden Verbotszone Alkohol konsumierte. Bei der Ansprache des Mannes reagierte dieser sofort aggressiv. Der Aufforderung durch die Beamten, sich auszuweisen, kam er nicht nach. Stattdessen lief er zum Taxenstand und lehnte sich hier an mehrere Fahrzeuge. Auch die Aufforderung dies zu unterlassen, ignorierte der 60-Jährige. Der anschließenden Festnahme widersetzte sich der Mann mit einiger Kraftanstrengung. Während ihn die Beamten schließlich am Boden liegend fesselten, griff er an die Dienstwaffe eines eingesetzten Polizisten. Erst durch die Anwendung unmittelbaren Zwangs konnte der 60-Jährige überwältigt und in Gewahrsam genommen werden.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Erstellt durch: Marc Siegl