STEIN. (158) Wie berichtet (Meldung 90 vom 26.01.2024) ereignete sich Ende Januar (Freitag 26.01.2024) in Stein (Landkreis Fürth) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger (61). Inzwischen erlag der 61-Jährige im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.



Gegen 17:30 Uhr befuhr damals eine 51-jährige Frau mit ihrem Auto die Hauptstraße aus Richtung Roßtal kommend in Richtung Nürnberg. Kurz bevor die Autofahrerin auf Höhe der Theodor-Heuss-Straße eine grün zeigende Ampel passierte, trat der alkoholisierte 61-jähriger Fußgänger auf die Fahrbahn, um diese mutmaßlich bei Rotlicht zu überqueren. Der 61-Jährige kollidierte mit dem Dacia und zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er noch vor Ort reanimiert werden musste. Der alarmierte Rettungsdienst verbrachte den Mann mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er zwischenzeitlich verstarb.

Erstellt durch: Robert Sandmann