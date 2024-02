NIEDERBAYERN. Am heutigen Aschermittwoch (14.02.2024) finden in ganz Niederbayern im Rahmen des traditionellen „Politischen Aschermittwochs“ wieder mehrere Veranstaltungen verschiedener politischer Parteien statt. Neben den Parteiveranstaltungen wurden auch Versammlungen von Landwirten im Umfeld einzelner Veranstaltungsörtlichkeiten angemeldet. Die niederbayerische Polizei ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Alle Veranstaltungen konnten störungsfrei beginnen.

Ab circa 09.30 Uhr starteten insgesamt zehn Parteiveranstaltungen zwischen Passau und Landshut, an denen Vertreter der Bundes- und Landespolitik der verschiedensten Parteien teilnehmen. Im Kontext der Parteiversammlungen wurden vier weitere Versammlungen von Landwirten in Passau, Vilshofen a.d.Donau, Dingolfing sowie Landshut angemeldet, die gleichzeitig mit den Parteiveranstaltungen begannen. Ebenso fuhren circa 30 überwiegend landwirtschaftliche Fahrzeuge im Rahmen einer Kolonnenfahrt aus dem Landkreis Schwandorf nach Landshut. Sie schlossen sich dort dem Versammlungsgeschehen der Landwirte an.

Bislang kam es zu Beginn der Veranstaltungen zu keinen Störungen. Zur Betreuung des gesamten Versammlungsgeschehens in Niederbayern befinden sich unter der Gesamtleitung des Polizeipräsidiums Niederbayern zahlreiche Einsatzkräfte der betroffenen Dienststellen unter anderem mit Unterstützung der den Zentralen Einsatzdienste Niederbayerns und der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 14.02.2024, 10.35 Uhr